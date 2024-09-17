İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıya uğrayan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı aktarılan açıklamada, "Evin enkazındaki 5 kişinin cesedi henüz çıkarılamadı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bombaladığı evin "Hassune" ailesine ait olduğu bilgisi verilen açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarından kaçan başka iki ailenin de aynı evde yaşadığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinli öldü, 95 bin 497 kişi yaralandı.