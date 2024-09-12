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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de iki eve hava saldırısı düzenledi: 2'si çocuk 9 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de iki eve hava saldırısı düzenledi: 2'si çocuk 9 kişi öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin ayrıca yaklaşık iki gün süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ile ona bağlı kasabalardan çekildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:42
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        İsrail'den iki eve hava saldırısı
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Şahin" ailesinin evini bombaladı.

        Saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Bi'r en-Nace bölgesinde de Filistinli "Hassan" ailesinin evini vurdu. Saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

        İSRAİL ASKERLERİ TUBAS'TAN ÇEKİLDİ

        Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri yaklaşık 45 saat süren ve 6 Filistinlinin öldüğü baskının ardından Tubas ile ona bağlı Tamun kasabası ve El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi.

        Baskın sırasında Tubas'ta 5, El-Faria'da da 1 Filistinli hayatını kaybederken, 4'ü de yaralandı. Tubas, Tamun ve Faria'da en az 17 kişi gözaltına alındı.

        İsrail ordusu 2 günde kentteki Tubas-Türk Hastanesini kuşattı ve sokağa çıkma yasağı uyguladı.

        İsrail ordusu, daha önce de 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekilmişti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 703 Filistinli hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
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