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İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi

Gazze'den atılan her bir roketin, "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edilmesinin İsrail'i, 50 ila 100 bin dolar maddi kayba uğrattığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi
AA

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan kısa menzilli roketlerin üretim maliyeti ortalama 300 ile 800 dolar arasında değişirken bu rakam uzun menzilli roketlerde ise 2 veya 3 katına çıkıyor.

İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin, Gazze'den atılan her bir roketi imhası ise 50 ila 100 bin dolara mal oluyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın 14 binden fazla roketinin bulunduğu, bunların bir kısmının uzun menzilli olduğu ve İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Eylat gibi kentlerine ulaşabileceği ifade ediliyor.

İbrani Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Uzi Rubin, Hamas'ın en iyi roketlerinin bile düşük maliyetli olduğunu belirtti.

Hamas'ın roketlerinin yakında biteceği yönündeki iddiaları reddeden Rubin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kullandığı "Ayyaş roketine" işaret ederek, İsrail ordusunun, Hamas'ın, Eylat bölgesine kadar ulaşabilecek bir füzesi olduğunu daha önce bilmediğini" ve İsrail istihbaratının eksik tahminlerinin olduğunu belirtti.

İsrail makamlarından, Gazze'den atılan roketlerin imhasının maliyetine ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas ve İslami Cihad Hareketinin, Gazze'den İsrail'e 7 gün içerisinde 3 bin 100 roket attığı" kaydedilmişti.

Kassam Tugaylarından geçen perşembe yapılan açıklamada, menzili 250 kilometreden fazla ve büyük bir yıkıcı güce sahip olan "Ayyaş roketinin" kullanılmaya başlandığı belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Gazze Şeridi'ne askeri operasyonun başlatıldığı 10 Mayıs'tan bu yana binden fazla roketi imha ettiğini açıklamıştı.

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