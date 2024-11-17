İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 5 katlı binaya düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya saldırısında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 17.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:27
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.
Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ