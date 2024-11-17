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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 5 katlı binaya düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 5 katlı binaya düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya saldırısında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:27
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        İsrail Gazze'de binayı vurdu: 50 kişi öldü
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        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.

        Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.

        Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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        #israil
        #gazze
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