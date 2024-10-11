İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi
İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okul ile Gazze kentinde bir eve saldırı düzenledi.
Kuzeydeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Hafsa Okuluna düzenlenen saldırıda bir kadının öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Quadcopter" tipi insansız hava aracından El-Fuga Okuluna düzenlenen saldırıda onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.
Gazze kentinin güneybatısında "Daye" ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.