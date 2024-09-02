İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 332'nci günde de Gazze Şeridi'nde can almaya devam etti. Saldırıların adresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli öldü.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu önünde toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında da 5 kişi yaşamını yitirdi.