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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

        İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:59 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:59
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        İsrail saldırılarında 9 Filistinli öldü
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail, 332'nci günde de Gazze Şeridi'nde can almaya devam etti. Saldırıların adresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli öldü.

        Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu önünde toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında da 5 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "El-Enkah" ailesinin evini bombaladı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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