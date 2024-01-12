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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi

        İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:43
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        Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bini aştı
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 98 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.

        İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.

        Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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