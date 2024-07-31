İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti. BM olayın ardından "Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz" açıklamasında bulundu
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
BM'DEN KINAMA
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Al Jazeera'ye başsağlığı dileklerini ileten Dujarric, "Gazetecilerin korunması şart." dedi.
Diğer benzer olaylar gibi bunun da kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirten Dujarric, "Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz." diye konuştu.
Dujarric, BM'nin gazetecileri korumak için ne yapabileceğine dair de "Biz savunuculuklarını yaparak ancak katkı sağlayabiliriz ve bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Elinde silah olanlar biz değiliz." diyen Dujarric, çatışma bölgelerinde gazetecileri koruma imkanları olmadığını belirtti.
Dujarric, gazetecilerin bu bölgelerde büyük bedel ödeyerek görevlerini yaptığını, acı gerçeğin bu olduğunu söyledi.
Gazze'ye yabancı gazetecilerin girmesi için çağrılarını yinelediklerini bildiren Dujarric, "Refah Sınırı'nın anahtarları bizim elimizde değil. Vizeleri de biz vermiyoruz." ifadelerini kullandı.