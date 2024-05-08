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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze ve Refah'a saldırıları sürüyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        İsrail'in Gazze ve Refah'a saldırıları sürüyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Refah'a kara operasyonu için yapılan uluslararası uyarılar sürerken İsrail'in Filistin'deki saldırıları da devam ediyor. Tel Aviv'in, Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Öte andan İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:07
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        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
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        İsrail'in Gazze ve Refah'a savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusunda yer alan Ed-Derec Mahallesi'ndeki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

        Saldırı sonucu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ın batısında yer alan Radi ailesine ait evi hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusundaki bölgelere topçu ateşi açması sonucu ise Filistinli bir genç öldü.

        Topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda Refah kentinin merkezindeki belediye binası da hedef alınırken, savaş uçakları kentteki Doğu Mezarlığı, Refah Sınır Kapısı civarı ve doğusundaki Es-Selam Mahallesi çevresinde çok sayıda alanı hedef aldı.

        Öte yandan İsrail ordusu Refah'ın doğusundaki operasyonlarına ilişkin olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaştı.

        Görüntülerde çok sayıda tankın bir arada olduğu görüldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
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