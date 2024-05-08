İsrail'in Gazze ve Refah'a saldırıları sürüyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze ve Refah'a saldırıları sürüyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze ve Refah'a saldırıları sürüyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var Refah'a kara operasyonu için yapılan uluslararası uyarılar sürerken İsrail'in Filistin'deki saldırıları da devam ediyor. Tel Aviv'in, Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Öte andan İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 08.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:07 facebook

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