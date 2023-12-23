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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı, 20 bin 258 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:04
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        Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 20 bin 258'e çıktı
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

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