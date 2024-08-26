İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT kameramanı yaralandı
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı
Giriş: 26.08.2024 - 22:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:01
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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