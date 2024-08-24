İsrail'in kuzeyinde savaş karşıtı gösteri düzenlendi

İsrail'in kuzeyinde Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze Şeridi'ne on aydan uzun süredir devam eden İsrail'in saldırıları ile işgal altındaki Batı Şeria'daki işgal, toprak gasbı uygulamaları ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri düzenledi.