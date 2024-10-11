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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 229 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 229 kişi öldü

        İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 60 kişinin öldüğü, 168 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:04
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        İsrail saldırılarında 2229 kişi öldü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a 57 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırılarda 60 kişinin daha hayatını kaybettiği, 168 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

        Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a 9 bin 588 saldırı düzenlediği ifade edildi.

        İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldiği kaydedildi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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