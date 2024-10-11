İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 229 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a 57 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırılarda 60 kişinin daha hayatını kaybettiği, 168 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a 9 bin 588 saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldiği kaydedildi.