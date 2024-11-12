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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan'da can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

        İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 287'ye, yaralı sayısı da 14 bin 222'ye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 19:23 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:23
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        Lübnan'da can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

        İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 kişinin öldüğü, 88 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 287'ye, yaralı sayısının 14 bin 222'ye yükseldiği belirtildi.

        Hayatını kaybedenlerin 847'sini kadın ve çocukların, 191'ini de sağlık çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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