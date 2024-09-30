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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında Hamas'ın Lübnan lideri öldürüldü | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında Hamas'ın Lübnan lideri öldürüldü

        İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sürerken, bu sabah saatlerinde Hamas, Lübnan'da komutanlarından birinin öldüğünü duyurdu. İsrail medyası, Lübnan'da öldürülen Hamas komutanının Hamas'ın Lübnan lideri olduğunu aktardı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 30.09.2024 - 08:51 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:51
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        İsrail Hamas'ın Lübnan liderini hedef aldı
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        Hamas, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında komutanlarından birinin öldüğünü duyurdu. İsrail medyası, Lübnan'da öldürülen Hamas komutanının Hamas'ın Lübnan lideri olduğunu aktardı.

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail-Lübnan Hizbullahı hattında da gerilim arttı. İsrail'in son günlerde Lübnan'a yönelik hava saldırılarında Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar yaşadı.

        Son olarak İsrail'in Cuma akşamı Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

        İsrail'in bölgeye saldırıları hala sürerken, Hamas komutanlarından birinin öldüğünü duyurdu.

        İsrail medyasında yer alan haberlerde, Lübnan'da öldürülen Hamas komutanının Hamas'ın Lübnan lideri Fateh Sherif Abu el-Amin olduğu ifade edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #lübnan
        #israil
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