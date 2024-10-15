İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 350'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 41 kişinin öldüğü ve 124 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 350'ye, yaralananların sayısının da 10 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.