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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 350'ye yükseldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 350'ye yükseldi

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 350'ye, yaralı sayısı da 10 bin 906'ya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:35
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        İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 2 bin 350'ye yükseldi
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

        İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 41 kişinin öldüğü ve 124 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 350'ye, yaralananların sayısının da 10 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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