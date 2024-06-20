İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hanavey beldesinde düzenlediği hava saldırısında bir kamyoneti hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların sayısı ve durumuyla ilgili ayrıntılara yer verilmeyen haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Sur bölgesinden Ebu Esved bölgesine kadar uçuş yaptığı ifade edildi.