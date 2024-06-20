Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı

        Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail Ordusu, Kurban Bayramı haftasında da durmak bilmedi. Lübnan'ın güneyinde bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail bayram haftasında da vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hanavey beldesinde düzenlediği hava saldırısında bir kamyoneti hedef aldığını bildirdi.

        Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Yaralıların sayısı ve durumuyla ilgili ayrıntılara yer verilmeyen haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Sur bölgesinden Ebu Esved bölgesine kadar uçuş yaptığı ifade edildi.

        Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan sınırı yakınlarındaki Hayam, Kefr Killa ve Deyr Mimas bölgelerine topçu ateşi açtığı da aktarıldı.

        Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sınır yakınlarındaki Kefr Şuba bölgesinde "doğrudan hedef alındığını" aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #lübnan
        #Hanavey
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatilden geriye çöpler kaldı
        Tatilden geriye çöpler kaldı
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        ALO 181'e gelen çağrılar gülümsetti
        ALO 181'e gelen çağrılar gülümsetti
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!