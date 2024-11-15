Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Baalbek'teki Duris kasabasında saldırı düzenledi.

Sivil savuma merkezine yönelik saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen sürdüğü kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'da 2 saatten daha kısa bir süre içinde, 2 farklı sağlık merkezini hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık, söz konusu saldırıları kınadığı açıklamasında "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür." ifadesine yer verdi. Nebatiye'de 6 kişi hayatını kaybetmişti Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Arabsalim bölgesinde de Sivil Savunma Derneği tarafından kullanılan bir noktaya düzenlenen saldırıda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.