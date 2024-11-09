İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbeke düzenlediği saldırılarda 20 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Baalbek ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 20 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hadr da daha önce yaptığı açıklamada, Baalbek ilçesinin El-Kenise beldesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, Hades'te ise 6'ya yükseldiğini belirtti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 136'ya, yaralı sayısı da 13 bin 979'a çıktı.