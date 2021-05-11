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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Manisa ve Aydın'da protesto edildi

Manisa ve Aydın'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Manisa ve Aydın'da protesto edildi
AA

Manisa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri Hatuniye Camii önünde toplandı, Türk ve Filistin bayrakları açarak, tekbir getirdi.

Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban, Filistin halkı için dua etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü ve İHH İnsani Yardım Derneği Manisa Şube Başkanı Mehmet Turhan, Kudüs özgür oluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı uluslararası kamuoyunu göreve davet ettiklerini belirten Turhan, "Adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz. Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirterek, Filistin halkının yanında yer aldıklarını bildirdi.

Rüzgar, toplumun her kesiminin İsrail'in şiddetine tepki göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz. Milletinin ve ümmetinin her daim destekçisi olmuş, müstakil değerlerini muhafaza etmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa’ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz."

- "Teyakkuzdayız"

Aydın'da 19 sivil toplum kuruluşundan üyelerin katılımıyla Atatürk Kent Meydanı’nda İsrail’e yönelik protesto eylemi düzenlendi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, "Filistin yalnız değildir", "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi.

Burada basına açıklama yapan Güven Subaşı, İsrail'in şiddetinin sabırları taşırdığını belirterek, "Aydın sivil toplum kuruluşları olarak Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'e yapılacak her saldırıyı bizlere yapılmış kabul edeceğimizi ve İsrail'in uykularını kaçırmak için teyakkuzda olduğumuzu ilan ediyoruz." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından alandan ayrıldı.

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