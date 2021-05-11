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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi

Van, Muş ve Bitlis'te sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi
AA

Van'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

Kaymakamlığın önüne gelerek toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları atarak tekbir getirdi.

Burada açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan, uluslararası hukuk sisteminin zulüm ve terörü desteklediğini belirtti.

Bu yüzden İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Biz bugün burada kardeşlerimize destek vermek, teröre karşı direnerek insan olmanın onurunu kurtarmak ve imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Pandemiyi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir."

Siyasi parti temsilcilerinin destek verdiği basın açıklaması, protestocuların slogan atmasıyla sona erdi.

- Muş

Muş'ta Belediye Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve"Kudüs'e selam, direnişe devam" sloganları atarak tekbir getirdi.

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, İsrail'in saldırılarını lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Talip Tuğrul da Siyonist İsrail'in, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediğini, bugün de Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmediğini söyledi.

İlk kıble olan Mescid-i Aksa, Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin topraklarının işgal atında olduğunu kaydeden Tuğrul, şunları söyledi:

"Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir,. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir, Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir, Kudüs demek Diyarbakır, Ankara ve İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul’a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır."

İsrail ve Amerika'ya tepki gösteren grup, daha sonra buradan ayrıldı.

- Bitlis

Bitlis-Tatvan Üç Yol kavşağında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına kadar geldi.

Burada bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi.

Kuran tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cabir Durak, bugün burada teröre karşı direnen ve insan olmanın onurunu kurtarmak, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek için toplandıklarını söyledi.

İnsan olmanın asgari şartının bugün meydanda toplanmak olduğunu anımsatan Durak, şu ifadeleri kullandı:

"Covidi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır."

Basın açıklamasına Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu da destek verdi.

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