İsrail saldırıları sonucu iki AA mensubu gazeteci yaralandı 0:00 / 0:00

İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna yaralandı.

AA Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf ve AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh daha önce İsrail askerleri tarafından yaralanmışlardı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) bugün, İsrail'in Gazze'deki medya kuruluşlarına yönelik hava saldırılarını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te "hiçbir koşulda silahlı çatışmaya taraf olarak görülmemesi gereken" aralarında Filistinlilerin de bulunduğu gazetecilere karşı orantısız güç kullanmasını kınadı.