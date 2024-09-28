İsrail'in saldırısının ardından Hizbullah lideri Nasrallah'la iletişimin kesildiği iddia edildi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın akıbeti tartışılıyor.

Reuters'ın haberine göre Hizbullah'a yakın bir kaynak, saldırıların ardından Nasrallah'a ulaşılamadığını iddia etti.

Öte yandan Reuters'a konuşan başka bir kaynak, Nasrallah'ın hayatta olduğunu söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tesnim Haber Ajansı da Hizbullah lideri Nasrallah'ın durumunun iyi olduğu haberini geçmişti.

İSRAİL BASININDAKİ İDDİALAR

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.

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İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise "saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu" iddia etti.

Walla internet sitesine konuşan kaynak da "Nasrallah'ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu" savundu.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, saldırının hedefinin Nasrallah olduğu ve ordunun, Hizbullah Genel Sekreterinin orada olup olmadığını araştırdığı ifade edilmişti.