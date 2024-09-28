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        Haberler Dünya İsrail'in saldırısının ardından Hizbullah lideri Nasrallah'la iletişimin kesildiği iddia edildi | Dış Haberler

        İsrail'in saldırısının ardından Hizbullah lideri Nasrallah'la iletişimin kesildiği iddia edildi

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik yoğun bombardımana devam ediyor. Dahiye'de düzenlenen saldırıda hedef alındığı belirtilen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın durumuysa tartışma konusu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 01:15 Güncelleme: 28.09.2024 - 01:15
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        'Nasrallah'a ulaşılamıyor'
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        İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın akıbeti tartışılıyor.

        Reuters'ın haberine göre Hizbullah'a yakın bir kaynak, saldırıların ardından Nasrallah'a ulaşılamadığını iddia etti.

        Öte yandan Reuters'a konuşan başka bir kaynak, Nasrallah'ın hayatta olduğunu söylemişti.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tesnim Haber Ajansı da Hizbullah lideri Nasrallah'ın durumunun iyi olduğu haberini geçmişti.

        İSRAİL BASININDAKİ İDDİALAR

        İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.

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        İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise "saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu" iddia etti.

        Walla internet sitesine konuşan kaynak da "Nasrallah'ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu" savundu.

        İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, saldırının hedefinin Nasrallah olduğu ve ordunun, Hizbullah Genel Sekreterinin orada olup olmadığını araştırdığı ifade edilmişti.

        İsrail savaş uçakları bugün, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombalamıştı.

        Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde en az 6 bina yerle bir olurken ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 91 kişi de yaralanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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