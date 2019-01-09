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İsrail'deki basın kuruluşlarında çıkan söz konusu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini savunan Peskov, " Rusya, İsrail dahil hiçbir ülkenin seçimlerine müdahale etmedi. Gelecekte de böyle bir planımız yok." diye konuştu.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Yabancı bir ülke, bilgisayar korsanları ve siber teknolojilerin yardımıyla İsrail'in genel seçimlerine müdahalede bulunacak. Bu ülkenin siyasi amacını bilmiyorum ancak bu olacak." demişti.
Yediot Ahronot gazetesi haberinde, Rusya'nın daha önce başta ABD olmak üzere bazı ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle suçlandığını aktardı, ancak bu yorumuyla Argaman'ın sözleri arasında bir bağlantı kurmadı.
YAZILIM ŞİRKETİNDEN SİBER SALDIRI UYARISI
Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre de İsrail CheckPoint yazılım geliştiricisi şirketi, seçim öncesi sürecin her zaman olduğundan daha fazla siber saldırı tehdidine açık olduğunu belirtti.
Şirket bu tehditlerden en önemlilerini "seçmen bilgilerini çalma, rakip partilerin bilgisayar sistemlerine sızma, internet sitelerinin kapatılması ve sosyal paylaşım sitelerinde asılsız bilgilerin yayılması" şeklinde sıraladı.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.
Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı bildirilmiş, İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.
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