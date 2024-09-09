İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarında 14 kişi öldü

Suriye devlet medyası, İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırılarda Hama vilayetinin merkezinde en az 14 kişinin öldüğünü ve daha önce yedi olan ölü sayısının arttığını duyurdu.

Reuters'a konuşan iki bölgesel istihbarat kaynağı, Misyaf yakınlarında bulunan büyük bir askeri araştırma merkezinin birkaç kez vurulduğunu söyledi. Bu merkezin silah üretiminde görev alan İranlı askeri uzmanlardan oluşan bir ekibi barındırdığı öne sürülüyor.

Resmi haber ajansı Sana'nın bir tıbbi kaynağa dayandırdığı habere göre İsrail'in Misyaf civarındaki bazı bölgelere düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralıların sayısı ise altısı ağır olmak üzere 43'e yükseldi.