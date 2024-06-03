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        Haberler Dünya İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda İran askeri öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda İran askeri öldü

        İsrail, Suriye'ye dün gece saldırı düzenledi. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, hava araçlarının, Halep'in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını yazdı. İran medyasıysa saldırıda bir İran askerinin öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.06.2024 - 21:34 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:36
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        İsrail'in saldırısında İran askeri öldü
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        İsrail'in Suriye'ye dün gece düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir kişinin öldüğü bildirildi.

        Tesnim Haber Ajansı'na göre İsrail, Suriye'nin Halep kentine dün gece saldırı düzenledi.

        Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışmanı" olarak görev yapan Said Abyar hayatını kaybetti.

        Suriye devlet haber ajansı SANA, birden fazla kişinin öldüğünü ve bazı maddi kayıpların meydana geldiğini bildirdi. Haberde kesin bir ölü sayısı verilmedi.

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