İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda İran askeri öldü
İsrail, Suriye'ye dün gece saldırı düzenledi. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, hava araçlarının, Halep'in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını yazdı. İran medyasıysa saldırıda bir İran askerinin öldüğünü duyurdu
İsrail'in Suriye'ye dün gece düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre İsrail, Suriye'nin Halep kentine dün gece saldırı düzenledi.
Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışmanı" olarak görev yapan Said Abyar hayatını kaybetti.
Suriye devlet haber ajansı SANA, birden fazla kişinin öldüğünü ve bazı maddi kayıpların meydana geldiğini bildirdi. Haberde kesin bir ölü sayısı verilmedi.