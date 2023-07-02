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İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. İsrailli yetkililer ise Suriye'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu, füzenin havada infilak ettiğini duyurdu.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
HABERTURK.COM / AA

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.20'de Humus kentinin çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerine karşı koydu. Saldırıda sadece maddi hasar medyana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Humus ilinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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