Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsrail'in "Wuhan'ında" Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

İsrail'de Ultra-Ortodoks (Harediler) Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının oldukça yüksek olması nedeniyle İsrail'in "Wuhan'ı" olarak nitelendirilen Bney Brak kentinde aşılama çalışmaları sürüyor.

İsrail'in
AA

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudilerin çoğu Kovid-19'un varlığını kabul etmiyor ve aşıya mesafeli yaklaşıyor.

Bu nedenle İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde vaka sayıları oldukça yüksek seyrediyor.

Ülkede, nüfusa oranla Kovid-19 salgınının en yaygın olduğu şehirlerden biri de Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kenti.

- Kentte her 5 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

Yerel kaynaklara göre, yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak'ta 46 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu da kentte ortalama her 5 kişiden birinin Kovid-19'a yakalandığı anlamına geliyor.

Hâl böyle olunca İsrail yönetimi ve Bney Brak Belediyesi, kent sakinlerinin Kovid-19'a karşı aşılanması sürecine büyük önem veriyor.

Bney Brak Belediyesi, haftanın belirli günlerinde aşı olmak isteyenler için aşı merkezlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

Bunun yanı sıra belediye ekiplerince, aşı olanlara bazı yerel tatlar ve pizza dağıtımı yapılıyor.

- Bney Brak'ta aşı olanların oranı İsrail ortalamasının gerisinde

Tüm bu hizmetler sayesinde kentte aşı olanların sayısı son günlerde artmış olsa da İsrail ortalamasının hayli gerisinde seyrediyor.

Yerel kaynaklara göre, hafta başı itibarıyla İsrail'de nüfusun yüzde 60'ından fazlasına Kovid-19 aşısının en az bir dozu yapılırken, Bney Brak'ta bu oran yüzde 37.

Kentte aşı yaptıranların sayısının düşük olmasının bir başka nedeni de bölge sakinlerinin 46 bininden fazlasının Kovid-19'a yakalanmış olması gösteriliyor. Zira Kovid-19'u atlatan kişilere aşı yapılmıyor.

- Aşı olmayanlar nedeniyle salgın İsrail'de kalmaya devam edebilir

Clalit Sağlık Hizmetlerinde görevli doktorlardan Bezalel Podolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bney Brak'taki Kovid-19 vakalarının nüfusa oranla diğer kentlere göre oldukça fazla olduğunu belirtti.

Dr. Podolak, Bney Brak nüfusunun büyük bölümünü dindar Yahudilerin oluşturduğunu ve bu kişilerin basını takip etmemesi nedeniyle kentteki aşılama sürecinde bazı güçlükler yaşandığını dile getirdi.

Bu zorlukları aşmak için bazı girişimlerde bulunduklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Dr. Podolak, şunları kaydetti:

"Bney Brak'taki aşılama süreci nispeten yavaş başlamış olsa da İsrail'in bazı bölgelerine oranla daha iyi. Çünkü Bney Brak'taki yaşlı kesim aşılamaya ilgi gösteriyor. Gençleri göz önüne alınca ise ciddi dirençle karşılaşıyoruz. Sebep ne olursa olsun aşıya inanmayan sabit fikirli kişiler her zaman olacaktır ve bunlar aşı olmayacaktır ama çok fazla kişi de ne olacağını görmek istiyor. Bu kişilerin biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Onları cesaretlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Dr. Podolak, herkesi Kovid-19'a karşı aşı olmaya davet ederken, aşı olmayanlar nedeniyle salgının İsrail'de kalmaya devam edeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

- Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Ultra-Ortodoks Yahudilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara (Yeşiva) devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Erbil açıklaması: Karşılıksız kalmayacak
DÜNYAABD'den Erbil açıklaması: Karşılıksız kalmayacak
SON DAKİKA: Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia istifa etti! - Haberler
DÜNYAGürcistan Başbakanı istifa etti!
SON DAKİKA: Babası tarafından rehin tutulan Dubai Emiri'nin kızı için Birleşmiş Milletler devrede! - Haberler
DÜNYABabası tarafından rehin tutulan Dubai Prensesi için ...
SON DAKİKA: İngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
DÜNYAİngiltere'de Prens Philip hastaneye kaldırıldı
SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den aşı adaletsizliği tepkisi: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile gitmedi!
DÜNYABM'den aşı adaletsizliğine tepki!
SON DAKİKA: Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden Japon milletvekili istifa etti! - Haberler
DÜNYAKovid-19 tedbirlerine uymayan Japon milletvekili ...
SON DAKİKA: Almanya'dan korkutan açıklama: Mutasyona uğramış koronavirüs varyantları hızla yayılıyor!
DÜNYAAlmanya'dan korkutan 'mutasyon' açıklaması!
İtalya'da Draghi hükümeti Senato'da güvenoyu aldı
DÜNYAİtalya'da Draghi hükümetine Senato'dan güvenoyu
Gürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanma kararı tepkiyle karşılandı
DÜNYAGürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanma ...
ABD Savunma Bakanı Austin: NATO ile ilişkileri yeniden canlandırmak istiyoruz
DÜNYAABD Savunma Bakanı Austin'den NATO vurgusu