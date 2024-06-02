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        Haberler Dünya İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı | Dış Haberler

        İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı

        İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin haber ajansı WAFA'nın muhabirlerinden Reşa Harezallah'ı gözaltına aldı. Harezallah'ın, merkeze varmasıyla birlikte kendisine 72 saat boyunca burada kalacağı bildirildi. İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 80 Filistinli basın mensubunu alıkoyduğu veya gözaltına aldığı da açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 23:45 Güncelleme: 02.06.2024 - 23:47
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        İsrail gazeteciyi gözaltına aldı
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        İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bir kadın gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.

        Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, ajansın muhabirlerinden Reşa Harezallah'ı Nablus'ta gözaltına aldığı bilgisini geçti.

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        Haberde, İsrail istihbaratı tarafından, sorgu için Ariel yerleşim birimindeki bir gözaltı merkezine çağrılan Harezallah'ın avukatıyla buraya gittiği kaydedildi.

        Harezallah'ın, merkeze varmasıyla birlikte kendisine 72 saat boyunca burada kalacağı bilgisinin verildiği aktarıldı.

        Filistin Gazeteciler Sendikası ise yaptığı yazılı açıklamada, Harezallah'ın gözaltına alınmasını kınadı.

        Açıklamada, uluslararası kurumlara, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli gazetecilere karşı işlenen "öldürme ve gözaltına alma" gibi suçların durdurulması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

        Filistin Esirler Cemiyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 80 Filistinli basın mensubunu alıkoyduğu veya gözaltına aldığı bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
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