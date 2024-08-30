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        Haberler Dünya İsrail kabinesi, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı | Dış Haberler

        İsrail kabinesi, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı

        İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail kabinesi Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesini onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:28
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        İsrail'den işgale devam onayı
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        İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladığı bildirildi.

        Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nda işgalin sürmesine ilişkin çizilen haritaları Güvenlik Kabinesine sunduğu belirtildi.

        Yapılan oylamada, Güvenlik Kabinesinin 10 üyesinden 8'inin İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'ndaki işgalinin devam etmesinden yana oy kullanmasıyla önerinin kabul edildiği ifade edildi.

        Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın öneriye hayır oyu verdiği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ise toplantıya katılmadığı kaydedildi.

        Toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koridordaki işgalin devam etmesinin "gerekliliğini" savunduğu aktarıldı.

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        Netanyahu'nun ayrıca bu adımın İsrail ile Hamas arasında "esir takasını zora sokmayacağı" aksine olası bir mutabakatı "daha da mümkün hale getireceği" iddiasında bulunduğu belirtildi.

        Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin İsrail ordusunca Philadelphia Koridoru'ndaki işgalin devam etmesine yönelik hazırladığı ve Güvenlik Kabinesine sunduğu haritaları ABD'nin "onayladığını" iddia ettiği ifade edildi.

        Esir takası önündeki en büyük engellerden biriydi

        İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmasını engellemeye çalıştığı eleştirileri yapılıyor.

        Netanyahu, esir takası müzakerelerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından olası bir mutabakat için Philadelphi Koridoru'nun İsrail ordusunca kontrol edilmesinin de aralarında bulunduğu bazı yeni şartlar istemişti.

        Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta yeniden başlanan ve ara ara devam eden esir takası müzakerelerinin Netanyahu'nun getirdiği yeni şartlar nedeniyle zorlaştığı belirtiliyor.

        Güvenlik Kabinesinin Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini onaylamasının esir takası müzakerelerini çıkmaza sokacağı ifade ediliyor.

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        #israil
        #gazze
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