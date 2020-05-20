İsrail Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa çevresinde ihya etmek isteyen Filistinlilere izin vermedi

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Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin kapılarını Harem-i Şerif’e ulaşmak isteyen Filistinlilere kapattığı belirtildi.Açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir’in El-Esbat (Aslanlı) kapısında da bazı Filistinlilere fiziksel müdahalede bulunarak namaz kılmalarına izin vermediği kaydedildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Harem-i Şerif’in çevresindeki Eski Şehir’in tüm kapılarını kapatan İsrail polisinin, sadece bölgede yaşayanların girişine izin verdiği ifade edildi.Görgü tanıkları, Eski Şehir sakini bazı Filistinlilerin Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda Kadir Gecesi’ni ihya etmek üzere saf tuttuklarını ve ibadet ettiklerini aktardı.Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, dün yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart’ta ibadete tamamen kapatılmıştı.Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.