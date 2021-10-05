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İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, ülkesine ait askerlerin Karabağ'da bulunduğu yönündeki iddiaların "aptalca" olduğunu söyledi.

İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı
İsrail Büyükelçisi: İddialar aptalca
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HABERTURK.COM / AA

Başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürdüğünü ileri sürmüştü.

İRAN İLE AZERBAYCAN GERİLİMİ

Azerbaycan ile İsrail arasındaki askeri ilişkiler ve silah alımı anlaşmaları nedeniyle Tahran yönetimi uzun zamandır rahatsızlığını dile getiriyor. İran Dışişleri Bakanı, "Siyonist rejimin İran'ın ulusal güvenliğine karşı yürüttüğü faaliyetleri tolere etmeyeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız" demişti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında verdiği mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise, Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak nitelemişti.

İran sonrasında ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat başlatmıştı.

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