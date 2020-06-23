İsrail Kudüs'te 4 çocuklu Filistinli aileyi evsiz bıraktı

AA

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ne gelen İsrail'e bağlı belediye ekipleri, 5 ay önce inşa edilen Muhammed Recebi'ye ait evin tavanını makinalarla keserek çökertti.

"Ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail tarafından evleri yıkılan 4 çocuklu Recebi ailesi, evlerinden çıkarabildikleri birkaç eşya ile sokakta kaldı.

Yıkımın ardından AA muhabirine konuşan Recebi, İsrail mahkemesinin 11 Haziran'da yıkım emri verdiğini ve evlerini boşaltmak için 4 gün süre tanındığını belirtti.

Recebi, evini yeniden inşa etmeyi planladığını ve Kudüs'te kalmaya devam edeceğini dile getirerek, "Kudüs'teki her Filistinliyi yıkılan evlerimizi inşa etmeye çağırıyorum. Önemli olan bu ülkede nöbet tutmak, Yahudi yerleşimlerinin bu şehirde çoğalmasına izin vermemektir. Onlar bizi bu ülkeden çıkarmak ve bizim olduğumuz yerlere yerleşim birimleri inşa etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

- İsrail bu yıl Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 62 evi yıktı

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail, bu yıl işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 62 evi yıkarak, 125 kişiyi evsiz bıraktı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.