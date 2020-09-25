İsrail'le normalleşme anlaşmaları İstanbul'da protesto edildi

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İsrail'in Levent'teki Başkonsolosluğu önünde toplanan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, çeşitli sloganlar atarak ve dövizlerle İsrail'in baskı ve işgal politikalarını kınayan protesto gösterisi düzenledi.

Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu Sözcüsü Kutlu Dane, "Trump’ın 'Yüzyılın Antlaşması' adını verdiği, Filistinlilere toprakları karşılığında Arap petrollerinden biraz para ve Filistin toprakları içinde küçük adacıklar veren antlaşmanın gerçekleşmesi ve kendilerine ABD silahları verilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail ile 'normalleşme' adı verilen antlaşmalar imzaladılar. Sırada muhtemelen Umman, bir süre sonra da Suudi Arabistan var. Normalleşme adı verilen bu rezillik, Filistinlilerin geri dönüş haklarına açık bir saldırıdır. Ama arkamızdaki binanın Siyonist sakinleri, işin bu kadar kolay olacağını sanmasınlar. Filistin halkı boyun eğmemeye, biz de bu halkın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.