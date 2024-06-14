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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 01:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 02:24
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        İsrail, Lübnan'a saldırdı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'nın ve yerel basının geçtiği haberlere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir eve hava saldırısı düzenledi.

        NNA'nın daha sonra geçtiği haberde, İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kadının hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin yaralandığı ve yaralıların Sur'daki hastaneye sevk edildikleri aktarıldı.

        Saldırı sonucu 3 katlı binanın tamamen yıkıldığı, bina sakinlerinin kurtarılması için olay bölgesine ambulanslar ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

        Ölü ve yaralıların kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

        Öte yandan, saldırıya ilişkin İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Cannata beldesinde bir binayı hedef aldığı ifade edildi.

        Saldırı sonrası yaralılar olduğu belirtilen açıklamada, hedef alınan binanın özelliği ile ilgili bilgi verilmedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #lübnan
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