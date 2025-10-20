Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İsrail Lübnan'a saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a saldırdı

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        Giriş: 20.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:44
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan basında yer alan haberde, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

        Ateşkese rağmen düzenlenen İsrail saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

        Sosyal medyada yer alan videolarda, İsrail saldırısı sonrası bazı bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü.

        İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamada, Nebatiye kırsalında "Lübnan Hizbullahı'na ait olduğu" öne sürülen hedefleri hava saldırılarıyla vurduğunu duyurdu.

        Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

        İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

        Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bunu 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

        İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

