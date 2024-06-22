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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinde bir aracı hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında araçta bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. İsrail hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğunu" iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:00
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        İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Bekaa kentinde bir aracı hedef aldı.

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        Araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

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        Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve ölen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise saldırının insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

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        Saldırıda hedef alınan kişinin "Lübnan'daki Hamas ve Cemaati İslami sorumlusu Eymen Gatme olduğu" iddia edildi.

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        Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde askerlerin kullandığı bir binanın "uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu" ifade edildi.

        İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #lübnan
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