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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'da hastane kampüsünü vurdu: 9 sağlık personeli yaralandı | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'da hastane kampüsünü vurdu: 9 sağlık personeli yaralandı

        İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 06:58 Güncelleme: 05.10.2024 - 06:59
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        İsrail hastane kampüsünü vurdu: 9 sağlık personeli yaralandı
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        Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

        AA'nın Lübnan resmi ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre; hastaneden yapılan açıklamada, saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personelinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından hastane personeli tahliye edildi.

        İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Merc Uyun Devlet Hastanesi hizmet dışı kalmıştı.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı.

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        İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye başladı.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

        Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #israil
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