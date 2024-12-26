İsrail Lübnan'da kalıcı olmak istiyor

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordu kaynakları, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kalma olasılığına ilişkin hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Söz konusu kaynaklar, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmeme ihtimalinin, Lübnan ordusunun ateşkes anlaşmasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve Lübnan'ın güneyinde tam kontrolü sağlayamaması halinde gerçekleşeceğini söylüyor.

İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki topraklardan çekilmesi için yalnızca bir ay kalırken, söz konusu bölgeyi terk etmemesi durumunda bir kez daha ateşkesi ihlal etmiş olacak. REKLAM İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında yeni karakol inşası hazırlıklarına başladı Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu, kuzey sınırı boyunca karakol inşası çalışmalarına başlarken, söz konusu karakollardan bazıları sınırın Lübnan tarafındaki İsrail işgalindeki yerleşimlerde bulunacak.

İsrail'e sınır tüm Lübnan yerleşimlerinin İsrail ordusu işgalinde olduğu, ordunun bölge sakinlerinin evlerine geri dönmesine izin vermediği de hatırlatıldı. İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği günden bu yana 301 kez anlaşmayı ihlal ederken, saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.