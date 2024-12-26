Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Lübnan'da kalıcı olmak istiyor | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'da kalıcı olmaya hazırlanıyor

        İsrail basınına göre İsrail Ordusu, Lübnan Ordusunun sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle Lübnan'daki işgalini uzatabilir. Lübnan Ordusunun 60 günlük ateşkes süreci içinde belirlenen alanlarda konuşlanması beklenirken İsrail Ordusunda işgali sürdürmeye yönelik görüşlerin arttığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 22:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Lübnan'da kalıcı olmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Haaretz'in haberine göre, İsrail ordu kaynakları, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kalma olasılığına ilişkin hazırlıkların yapıldığını söyledi.

        Söz konusu kaynaklar, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmeme ihtimalinin, Lübnan ordusunun ateşkes anlaşmasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve Lübnan'ın güneyinde tam kontrolü sağlayamaması halinde gerçekleşeceğini söylüyor.

        İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki topraklardan çekilmesi için yalnızca bir ay kalırken, söz konusu bölgeyi terk etmemesi durumunda bir kez daha ateşkesi ihlal etmiş olacak.

        REKLAM

        İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında yeni karakol inşası hazırlıklarına başladı

        Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu, kuzey sınırı boyunca karakol inşası çalışmalarına başlarken, söz konusu karakollardan bazıları sınırın Lübnan tarafındaki İsrail işgalindeki yerleşimlerde bulunacak.

        İsrail'e sınır tüm Lübnan yerleşimlerinin İsrail ordusu işgalinde olduğu, ordunun bölge sakinlerinin evlerine geri dönmesine izin vermediği de hatırlatıldı.

        İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği günden bu yana 301 kez anlaşmayı ihlal ederken, saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

        Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

        Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?