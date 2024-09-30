İsrail, Lübnan'da "sınırlı bir operasyon" düşünüyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Lübnan'da sınırlı bir kara "operasyonu" düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşündüğü ancak ABD'nin bunun gerçekleşmemesi için İsrail'e benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı öne sürüldü.

Hükümetin, henüz bu konuda nihai bir karar almadığı aktarılan haberde, ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında bir anlaşmaya varmak ve geniş bir askeri çatışmaya sürüklenmemek gerektiğine inandığı kaydedildi.

İsrail basınına göre, olası kara "operasyonu" ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurulması amaçlanıyor.