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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'da "sınırlı bir operasyon" düşünüyor | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'da "sınırlı bir operasyon" düşünüyor

        İsrail ordusunun, ABD'nin engellemelerine rağmen Lübnan'da "sınırlı bir kara operasyonunu" düşündüğü iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:56
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        İsrail, Lübnan'da "sınırlı bir operasyon" düşünüyor
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Lübnan'da sınırlı bir kara "operasyonu" düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşündüğü ancak ABD'nin bunun gerçekleşmemesi için İsrail'e benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı öne sürüldü.

        Hükümetin, henüz bu konuda nihai bir karar almadığı aktarılan haberde, ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında bir anlaşmaya varmak ve geniş bir askeri çatışmaya sürüklenmemek gerektiğine inandığı kaydedildi.

        İsrail basınına göre, olası kara "operasyonu" ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurulması amaçlanıyor.

        "LÜBNAN'DAN ATILAN FÜZE ÖNLENDİ"

        İsrail'in kuzeyindeki sahil kenti Hayfa ve çevresindeki geniş bir bölgede saldırı alarmı çalarken İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı.

        İsrail'in kuzeyinde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Hayfa kenti ve çevresinde, saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.

        Hayfa çevresinden İsrail savaş uçaklarının seslerinin geldiği ve bölgedeki askeri hareketliliğin devam ettiği aktarıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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