İsrail, Lübnan'ın Barca beldesini vurdu: 20 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda 1 bina tamamen çöktü.

Cebel-i Lübnan vilayeti Sivil Savunma Yetkilisi Hüsam Dahruc, Anadolu Ajansı'na, İsrail saldırılarının kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Dahruc, "17 kişinin cesedini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardık. 3 kişinin cesedini çıkarmakta zorlanıyoruz. Hala enkaz altında kalan ve ulaşamadığımız kişiler var." dedi. Enkaz altında kalanları canlı çıkarmak için çalıştıklarına dikkati çeken Dahruc, ekipman sıkıntısı çektiklerini ve el yordamıyla arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

"ÇOK SAYIDA CESET TANINMAZ HALDE"

Vurulan binanın yanındaki binada yaşayan görgü tanığı Ömer, "Saldırı gerçekleştiğinde ateş çıktığını gördük ve patlamanın etkisiyle yerimizden zıpladık, yere düştük." dedi. Ömer, vurulan binada çok sayıda kişinin olduğunu belirterek, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade etti.

Ahmed Şabbo da binanın yakınında oturduğunu ve çocuğunu bisiklete bindirmek için çıktığı sırada saldırı anını gördüğünü söyledi. Şabbo, binada yerinden edilen Lübnanlıların yaşadığını ve tanıdıklarından bazılarına ulaşamadığını anlattı. Binada çok sayıda kişinin barındığını belirten Şabbo, ölü sayısının 25'ten fazla olduğu tahmininde bulundu. Şabbo, saldırıda hayatını kaybeden çocukların da bulunduğuna dikkati çekerek, çok sayıda cesedin tanınamayacak halde olduğunun altını çizdi.