İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vuruyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hüzbullah'ın alt yapısına ait birkaç hedefi vurduklarını duyurdu.

İsrail ordusunun operasyonu başlatmadan önceki duyurusunun ardından, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldede okullar tahliye edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Şuhur ve Güney Sıreyfe beldelerindeki okullar boşaltıldı.

Şuhur ve Deyr Kifa beldelerine yapılan saldırı uyarısı bölge halkını korkuya sevk ederken, Sur kentinde bir bina tahliye edildi.

Bölgede İsrail'e ait İHA'ların uçuş yapıyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.