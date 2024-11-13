İsrail, Lübnan'ın Suf ilçesini vurdu: 15 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

AA'nın haberine göre; bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 287 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.