İsrail, Lübnan'ın Suriye sınırını hedef aldı

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu. AA'nın Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli El Meyadeen TV'ye dayandırdığı habere göre; İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı.