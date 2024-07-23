İsrail, Lübnan’dan Kiryat Şimona bölgesine 15 roket atıldığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Hammam bölgesinde Hizbullah tarafından kullanılan bir füze fırlatma rampasının bombalandığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Ayta eş-Şaab bölgesindeki Hizbullah altyapısını ve El-Hiyam bölgesindeki Hizbullah'ın izleme noktasını da bombaladığı kaydedilen açıklamada, Lübnan tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kiryat Şimona bölgesinde uyarıların ardından Lübnan topraklarından fırlatılan 15'e yakın roket tespit edildi ve roketlerin bazıları imha edilirken, bazıları açık bölgelere isabet etti."