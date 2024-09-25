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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 01:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 01:44
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        İsrail, Beyrut'un güneyini bombaladı
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        Lübnan'da güneyden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç edenlerin ana güzergahında yer alan Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının sesi, Beyrut’un birçok bölgesinde duyuldu.

        Lübnan merkezli el-Cedid televizyonunun haberinde, Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının ağır bombalarla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Haberde, ilk belirlemelere göre Ciye bölgesine yönelik hava saldırısıyla bir deponun hedef alındığı ifade edildi.

        Yerel basındaki haberlerde, saldırının olduğu bölgeye ambulansların hareket ettiği ve yaralıların olabileceği belirtildi.

        İsrail’in saldırısına maruz kalan Ciye bölgesi, Hizbullah’ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor.

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        558 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #lübnan
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