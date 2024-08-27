İsrail, Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı: 2'si çocuk 3 Filistinli öldü

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Magazi Mülteci Kampı'nda Saydam ailesinin kaldığı binaya yaptığı saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti ile Han Yunus'un batısındaki bölgelere de hava saldırıları düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.