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        Haberler Dünya İsrail Meclisi'nde, Al Jazeera'nın kalıcı olarak kapatılması yasasının ön oylaması onaylandı | Dış Haberler

        İsrail Meclisi'nde, Al Jazeera'nın kalıcı olarak kapatılması yasasının ön oylaması onaylandı

        İsrail Meclisi'nde, Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın kalıcı olarak kapatılması için düzenlenen yasa tasarısının ön oylaması onaylandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:04
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        Al Jazeera İsrail'de kapatılıyor
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        Haaretz gazetesinin haberine göre, 5 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması teklifi oy birliğiyle kabul edilen Al Jazeera televizyonunun kalıcı olarak kapatılmasına ilişkin yasa tasarısı Mecliste görüşüldü.

        Televizyon kanalının faaliyetlerinin durdurulmasını kalıcı hale getirecek yasa tasarısı, ön oylamada onaylandı.

        Tasarıda, hükümetin İsrail'deki yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini, "ülkenin güvenliğine zarar verdiğine" karar verilmesi halinde 45 gün süreyle durdurmasına izin veren hükmün uygulamaya konulması talep ediliyor. Konuya ilişkin geçici kararın süresinin temmuz sonunda dolması bekleniyordu.

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        İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, oylamadan önce Adalet Bakanlığının geçici kararının kalıcılaştırılmasına karşı olduğunu söyleyerek, kanalın tamamen kapatılması gerektiğini savundu.

        Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetleri yasaklanmıştı

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

        Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

        Karar doğrultusunda İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.

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