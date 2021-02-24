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İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi milletvekili Tıybi'ye göre Netanyahu Araplardan nefret ediyor

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili ve Arap Değişim Hareketi (Ta'al) lideri Ahmed et-Tıybi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiğini ve hayatı boyunca bu kişilere karşı ayrımcılık yaptığını belirtti.

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi milletvekili Tıybi'ye göre Netanyahu Araplardan nefret ediyor
AA

Tıybi, İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimler ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokundaki bölünmeye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Fateen Mulla'nın İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlerde Netanyahu'ya destek vermesi için Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleriyle temaslarda bulunduğu yönünde yerel basında çıkan haberleri değerlendiren Tıybi, "Bu çok tuhaf bir şey ama Netanyahu da tuhaf olabilir ve oy almak için her şeyi yapabilir." dedi.

Netanyahu'nun son günlerde Araplara gülümserken diğer taraftan ırkçıları koalisyona getirdiğini söyleyen Tıybi, "Bu, gerçek Binyamin Netanyahu. Araplara gülümsemesinin tek amacı onların oyunu almak veya bu seçimlerde Arap seçmenlerimizin sandığa gitme oranını düşürmek." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı'nın 2015 seçimlerinde "Arap seçmen sandığa akın ediyor" şeklindeki sözlerini hatırlatan Tıybi, "(Netanyahu) Araplardan nefret ediyor ve hayatı boyunca (İsrail vatandaşı) Araplara karşı ayrımcılık yaptı. Arap seçmenlere ve Arap liderlere karşı en fazla kışkırtıcılık yapan İsrail başbakanlarından biri." diye konuştu.

- "Hakkındaki suçlamalar nedeniyle Netanyahu'nun yargılanmasını istiyoruz"

Tıybi, Netanyahu'nun Mart 2020'deki seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta olduğu bölgelerden sadece birini ziyaret ettiğine, ancak bu seçim kampanyasında şu ana kadar 7 bölgeye gittiğine dikkati çekti.

Netanyahu'nun tekrar başbakan olmak ve yargılandığı davada dokunulmazlık almak için bu bölgelerden en az 2 milletvekiline daha ihtiyaç duyduğunu belirten Tıybi, bunu başaramayacağını vurguladı.

Ahmed et-Tıybi, "Tüm Arap partilere, başbakanın görevdeyken yargılanmasını engelleyecek yasayı (Fransa yasası) desteklemeyeceklerine dair toplumumuza taahhütte bulunmaları çağrısı yapıyoruz. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle Netanyahu'nun yargılanmasını istiyoruz. (İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerden) 2-3 milletvekili alacağını söylüyor ancak bunu alamayacak. 2-3 milletvekili çıkaramayacağını bilmeli." dedi.

- "Ortak Arap Listesi Blokunun bölünmesi gayemize zarar veriyor"

İsrail Meclisinde 15 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi Bloku için bu seçim diğerlerine göre daha zorlu geçecek gibi görünüyor.

Zira Ortak Arap Listesi Blokunu oluşturan 4 partiden biri olan Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am Partisi ittifaktan ayrılarak 23 Mart'taki seçimlere tek başına katılma kararı aldı.Ra'am'ın ayrılma kararına ilişkin soruyu Tıybi, "Ortak Liste'yi bölmek büyük bir hata. Grubumuzu bir arada tutmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Fakat görünen o ki bölme kararı uzun zaman önce alınmış. Bu, doğru bir adım değil. Toplumumuza ve gayemize zarar veriyor." şeklinde cevapladı.

- Ortak Arap Listesi oy kaybediyor

İsrail'de iki yıl içinde dördüncü kez yapılacak erken seçime 4 hafta kala, kamuoyu yoklamaları Ra'am'ın ayrılması nedeniyle Ortak Arap Listesi Blokunun oy kaybettiğini gösteriyor.

Kanal 12'nin yayımladığı kamuoyu araştırmasında, mevcut Mecliste 15 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi Blokunun 9 sandalyeye düşeceği, Ra'am'ın ise yüzde 3,25'lik seçim barajını aşamayacağı tahmin ediliyor.

Ankette, Netanyahu'nun partisi Likud'un 28 milletvekiliyle seçimi önde tamamlaması, Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek) Partisinin ise 18 milletvekiliyle ikinci olması öngörülüyor.Bununla birlikte Likud'un başını çektiği sağ partilerin oluşturduğu blokun 58 sandalyede kalarak hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağı belirtiliyor.

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