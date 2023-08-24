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        Haberler Ekonomi Enerji İsrail Mısır'a doğal gaz ihracatını artırıyor - Enerji Haberleri

        İsrail Mısır'a doğal gaz ihracatını artırıyor

        İsrail, Akdeniz'deki Tamar Sahası'ndan Mısır'a doğal gaz ihracatının artırılmasına onay verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:10
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        İsrail Mısır'a doğal gaz ihracatını artırıyor
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        İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, yerli piyasaya gaz arzının garanti altına alınmasının ardından Mısır'a ihracatı artırmaya onay verildiğini belirtti.

        Mısır'a yapılacak ihracat artışının Akdeniz'deki Tamar Gaz Sahası'ndan yapılacağına dikkati çeken Katz, "Bu adımla devletin gelirleri artacak ve İsrail ile Mısır arasındaki siyasi ilişkiler güçlenecek." ifadelerini kullandı.

        Katz, Mısır'a doğal gaz ihracatının artışındaki miktara ilişkin bilgi vermedi.

        İsrail merkezli ekonomi sitesi Globes'te yer alan haberde ise Katz'ın, Tamar'daki yıllık üretimi 2026 yılından itibaren 6 milyar metreküpe çıkarma kararı aldığı ifade edildi.

        Bunun gerçekleşmesiyle sahadaki gaz üretiminin yüzde 60 artacağı vurgulanan haberde, 6 milyar metreküp üretimden 3,5 milyar metreküpün Mısır'a ihraç edileceği aktarıldı.

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        Haberde, İsrail'in Mısır hükümetinden gelen baskılar sonucu gaz ihracatını artırdığına işaret edildi.

        İsrail, halihazırda yıllık olarak çıkardığı 28 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık üçte birini Mısır ve Ürdün'e ihraç ediyor.

        Ürdün, İsrail'den ithal ettiği doğal gazı iç piyasada tüketirken, Mısır ise İsrail'den temin ettiği doğal gazı sıvılaştırarak ihraç ediyor.

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